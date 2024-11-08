موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 وما هي حقيقة الزيادة الجديدة …. والمالية توضح

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024،التي يترقبها عدد كبير من العاملين في القطاع العام والذي يبلغ عددهم حوالي ما يقرب من 32 مليون موظف وتسعى وزارة المالية دائماً على صرف مرتبات الموظفين في الموعد الرسمي لها دون تأخير، لما تشهده البلاد من غلاء أسعار المواد والسلع الغذائية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

حيث يبحث عدد كبير من الموظفين والعاملين في القطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري وسوف يستمر الصرف لمدة 4 أيام وإليكم مواعيد صرف المرتبات على موظفي القطاعات العامة…..

يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر يتم صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة.

يتم صرف مرتبات العاملين في 20 وزارة يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر.

يتم صرف المرتبات للعاملين في 13 وزارة يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024.

يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 آخر أيام صرف المرتبات للعاملين في الدولة.

ومن المقرر أن يتم صرف المتأخرات للعاملين في القطاع العام عن شهر نوفمبر بداية من يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر، على أن يتم استئناف الصرف مرة أخرى يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر و11 من نفس الشهر.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وأعلنت وزارة المالية عن عدة جهات يمكن للعاملين صرف مرتباتهم منها وذلك تجنباً للإزدحام والتكدس داخل منافذ الصرف، والتي جاءت كالتالي:

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المصرية.

ماكينات الصراف الآلي ATM.

حقيقة زيادة مرتبات شهر نوفمبر 2024

وأعلنت وزارة المالية عن أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة بشأن زيادة مرتبات شهر نوفمبر 2024، غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادات خلال الفترة الماضية، وفي حالة الإعلان عن أي زيادات سوف يتم الإعلان عن القرار رسمياً على الموقع الرسمي للوزارة أو على القنوات الفضائية المصرية.