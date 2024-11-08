تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2024 بجودة هائلة على الأقمار الصناعية

قناة كوكي كيدز من أكثر القنوات الفضائية التي استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، بما تقدمه من برامج تعليمية وترفيهية مميزة، بالإضافة إلى سلسلة كبيرة من أفلام الكرتون، وعليه فإن القناة أخذت شهرة كبيرة في فترة وجيزة لتصبح من أبرز القنوات المتخصصة في المحتوى الطفولي، بما يمكنك القيام بتنزيل ترددها الجديد سواء على النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة كوكي كيدز 2024

جاءت أبرز المعلومات التي من خلالها يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة كوكي كيدز المميزة، وذلك بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي الجديد يكون النايل سات.

التردد الخاص بها فهو 11526.

استقطابها يكون أفقي.

فيما أن معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 8\7.

تردد قناة كوكي أطفال 2024 العرب سات

ويمكنك تنزيل قناة كوكي أطفال على العرب سات، التي يسهل استقبالها ومتابعة كل ما تقدمه دون توقف، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي الثاني فهو العرب سات.

تردد القناة 11257.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ 3\4.

كيفية تنزيل قناة كوكي كيدز الجديد

هناك مجموعة من الخطوات التي على إثرها يمكنك استقبال قناة كوكي كيدز أطفال، وفقًا لما يأتي:-