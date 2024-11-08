وزارة التربية العراقية تعلن .. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق دور ثالث

طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق يترقبون بشغف إعلان نتائج امتحانات الدور الثالث، بعد انتهاء فترة الامتحانات مؤخرًا وتعمل وزارة التربية العراقية على تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، مع إضافة درجات الرأفة لتعزيز المجموع النهائي للطلاب، مما يساعدهم في استكمال إجراءات القبول في الجامعات العراقية لمتابعة مسيرتهم التعليمية سنستعلم عن كل هذه المعلومات عبر هذا المقال المقدم لكم من خلال موقع البديل تابعونا.

إعلان نتائج السادس الإعدادي للدور الثالث في العراق

أفادت وزارة التربية العراقية بأن فرق المعلمين والمعلمات تبذل جهودًا مكثفة في تصحيح ومراجعة دفاتر امتحانات الصف السادس الإعدادي للدور الثالث، وتشمل جميع محافظات العراق وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستعلن فور انتهاء لجان التصحيح من عمليات التدقيق والمراجعة، وستكون متاحة للطلاب في جميع المحافظات بشكل موحد.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي للدور الثالث بالعراق

نظرًا لزيادة البحث من قبل الطلاب عن رابط نتائج الصف السادس الإعدادي، أوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية بخطوات بسيطة كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية او موقع نتائجنا. اختيار رابط نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الثالث. تحديد المحافظة التي يقيم فيها الطالب. إدخال الاسم ورقم الامتحان الخاص بالطالب. الضغط على خيار “عرض النتائج”، حيث ستظهر النتيجة مباشرة بصيغة PDF.

تتيح هذه الطريقة الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور الوصول السريع والمباشر إلى نتائجهم دون الحاجة للانتظار في طوابير أو زيارة المدارس، مما يسهم في تقليل التوتر وضمان حصولهم على النتائج فور صدورها.