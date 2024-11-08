استعلم الآن..رابط نتائج قرعة الحج في الجزائر 2025 فور ظهورها عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة

محمد مصطفى تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
استعلم الآن..رابط نتائج قرعة الحج في الجزائر 2025 فور ظهورها عبر موقع الديوان الوطني للحج والعمرة

الديوان الوطني للحج بالجزائر أعلن عن توقف استقبال طلبات التسجيل بداية من الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر ومن هذا الوقت بدأ الكثير من الأشخاص بالبحث عن النتائج حيث بادر الكثير من المواطنين بالتسجيل سواء لأنفسهم أو لأحد أقربائهم راجين أن يتم قبول طلباتهم.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025

لقد وضحت الحكومة الجزائرية بأن نتائج قرعة الحج لم تظهر حتى اليوم ولم يتم تحديد موعد ظهورها ولكن يمكن معرفة نتائج المقبولين بالقرعة والتأكد من اسمك بسهولة عن طريق إتباع الخطوات التالية عند الإعلان عنها بالجزائر كالآتي:

  • قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص لدى موقع الديوان الوطني بالجزائر للحج بالضغط على الرابط.
  • قم بكتابة اسم المستخدم متبوع بكلمة المرور.
  • بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول قم بالذهاب إلى موقع الحج الجزائري.
  • حدد النتائج الخاصة بقرعة الحج.
  • قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.
  • قم بالنقر على خانة النتيجة حتى تظهر لك النتيجة الخاصة بالقرعة حال تم الإعلان عنها.
  • في حالة تم قبول طلبك يجب عليك زيارة وزارة الاوقات فورا وسداد الرسوم واستكمال باقي الإجراءات.

ما هي شروط التسجيل في قرعة الحج

  • يجب أن يكون الشخص المتقدم يمتلك الجنسية الجزائرية.
  • يشترط أن يزيد عمر الشخص عن 19 سنة وقت التسجيل.
  • يجب أن يكون الشخص المتقدم لأداء فريضة الحج والمقدم عبر قرعة الحج لم يسبق له ان قام بتأديتها باستثناء الشخص المحرم لاحدي النساء التي لم يسبق لهم التقديم.
  • يشترط أن تتم عملية التسجيل ببلدية واحدة وفي حال كانت المتقدمة من النساء ينبغي أن يتم تسجيلها ببلدية الشخص المحرم بذاته
معلومات الكاتب
محمد مصطفى

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