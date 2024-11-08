استقبال الان.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بجودة HD

تردد قناة وناسة هي قناة رائدة في مجال قنوات الأطفال التي تزايد البحث عنها في السنوات الأخيرة كقناة تقدم للأطفال محتوى ترفيهي هادف يجمع بين المتعة والتعليم، وقد أصبحت قناة وناسة القنوات الرائدة في قطاع قنوات الأطفال نظراً لما تقدمه من محتوى عالي الجودة بالصوت والصورة عالي الدقة (HD) والذي يبث مجاناً على مدار 24 ساعة يومياً.

تردد قناة وناسة

تعد قناة وناسة أفضل قنوات الأطفال حيث تقدم مجموعة من الأغاني المخصصة للأطفال، كما أنها من القنوات المفضلة للأطفال، تجدون ترددات القناة الجديدة على نفس القمرين نايل سات وعرب سات، فيما يلي نعرض ترددات القناة الجديدة على نفس القمرين نايل سات وعرب سات تعرف على الترددات:

تردد قناة وناسة 2024 الجديد على القمر نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الجديد لقناة وناسة 2024 على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11270.

معدل التشفير: 27500.

عامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تثبيت قناة وناسة على جهاز الاستقبال

يمكنك استقبال تردد قناة وناسة على جهاز التوجيه الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

الانتقال أولاً إلى الإعدادات.

ثم اختيار التثبيت اليدوي من الخيارات المتاحة.

ثم النقر فوق إضافة تردد جديد.

وإدخال جميع معلومات القناة في المكان المطلوبة.

ثم تحديد بحث وعند اكتمال البحث

ثم تحديد بحث وعند اكتمال البحث يجب النقر فوق حفظ لإتاحة القناة للعرض.

أفضل الأغاني على قناة وناسة

تقدم قناة وناسة للأطفال عدد من الأغاني التعليمية والممتعة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال: