عاجل| انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب العراقي الان.. تحديثات مباشرة

شهدت أسعار الذهب حالة من الإنخفاض اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر 2024 داخل أسواق بغداد المحلية، وكذلك أربيل عاصمة كوردستان، ناهيك عن أسعار الذهب في أسواق الجملة شارع النهر ليُسجل سعر بيع المثقال الواحد من عيار الذهب الخليجي والتركي نحو 561 ألف دينار عراقي للبيع، وللشراء 557 ألف دينار عراقي، حتى أن سعر الذهب العراقي سجل نحو 531 ألف دينار للبيع وللشراء 527 ألف دينار عراقي وذلك من عيار الـ 21، وفي السطور التالية سنكشف أخر تحديثات لأسعار المشغولات الذهبية.

سعر الذهب داخل محال الصاغة

وحول أسعار الذهب داخل محال الصاغة، فإن سعر البيع من الذهب الخليجي من عيار 21 فتراوح من 565 ألف إلى 575 ألفًا دينارًا عراقيًا، كذلك فإن سعر البيع تراوح من 535 ألف إلى 545 ألف دينار عراقي، مع وجود تحديثات جديدة تُجرى على المعدن الأصفر داخل البورصات ومحلات الصاغة، بحيث يمكن لجميع المواطنين إمكانية تداول حركة البيع والشراء داخل الدولة العراقية.

تحديثات أسعار الذهب اليوم

ووفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب داخل أربيل وبمختلف أسواق الصاغة، كما يلي:-