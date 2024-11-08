لولو يا لولو في نونو..أحدث تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على القمر نايل سات وعرب سات لمشاهدة أحلى الأغاني

تعتبر قناة وناسة من أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة كبيرة من الأغاني ومن أهمها أغاني لولو المحبوبة بين الأطفال وقد نالت القناة الفضائية إعجاب الجميع ولها متابعين على القمر الصناعي نايل سات كذلك هناك مشاهدين ومتابعين كثيرة على القمر الصناعي عرب سات لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد لمشاهدة أفضل صوت وصورة على القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع.

ما هو تردد قناة وناسة كيدز Wanasah TV

قناة وناسة الفضائية تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد المناسبة للأطفال الصغيرة في الوطن العربي بالكامل لذا عزيزي القارئ سوف نوضح للجميع اليوم تردد القناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات كما يلي لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية خلال 24 ساعة كما يلي بكل التفاصيل المتوفرة حالياً:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD.

أضبط تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

كما معدل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أما الجودة: HD.

كيفية تنزيل قناة وناسة كيدز للأطفال