فرح اولادك… نزل تردد قناة عمو يزيد لتعليم القيم وتطوير المهارات للاطفال 2025

نقدم لكم تردد قناة عمو يزيد التي ارتفع عليها مؤشرات البحث منذ عدة أيام بعد التطوير الجديد للقناة وإضافة عدد كبير من البرامج المسلية للاطفال والمحتوي المتميز الذي يزرع القيم الحميدة في نفوس الأفراد، حيث تعد أهم هذه البرامج التي تعمل عليها إدارة القناة خلال الفترة الأخيرة “تعليم الأطفال المهارات الحياتية اليومية وزيادة قدرتهم على التطور” فضلاً عن الأناشيد الدينية المتميزة التي تبثها القناة طوال اليوم.

تردد قناة عمو يزيد

دائما ما تلقي قنوات الأطفال إقبال كبير من الكثير من أولياء الأمور وأبنائهم، خاصة في أيام العطلات، وتأتي قناة وناسة كيدز وقناة بطوط وطيور الجنة وقناة عمر يزيد نصيب الأسد من عمليات البحث، نظرًا لما تتميز به عن غيرها من بث برامج حصرية ومتنوعة، لهذا يمكنكم الآن ضبط التردد الجديد للقناة كالتالي:

حدد القمر الصناعي (نايل سات).

أكتب التردد الجديد (11310).

حدد الاستقطاب (رأسي).

أكتب معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز (27500).

تردد قناة عمو يزيد على العرب سات

تتمكن الآن عزيزي المتابع تنزيل اخر تردد لقناة عمو يزيد على القمر الصناعي عرب سات من خلال إضافة بعض البيانات التي تأتي في مقدمتها التالي:

التردد 10923.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي عرب سات.

خطوات تنزيل تردد قناة عمو يزيد

تثبيت تردد قناة عمو يزيد على اي قمر صناعي يحتاج منكم فقط إضافة بعض البيانات واتباع الخطوات التالية: