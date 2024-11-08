سلفة 25 مليون دينار للموظفين والمتقاعدين بفترات سداد مجدولة 5 سنوات بشروط ميسرة لدى مصرف الرافدين

يمكن الحصول على سلفة مصرف الرافدين سواء كان المتقدم من الموظفين أو المتقاعدين في دولة العراق حيث وفر المصرف تلك السلفة النقدية التي تصل إلى 25 مليون دينار عراقي كحد أقصى للموظف والمتقاعد في الدولة ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على تلك السلفة كالآتي بكل التفاصيل المتاحة في الوقت الحالي.

شروط الحصول على سلفة مصرف الرافدين

سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على سلفة مصرف الرافدين التي تبدأ من 5 مليون دينار عراقي لذلك إليكم جميع التفاصيل كالآتي:

الحد الادنى للتقديم الإلكتروني يبدأ من 5 مليون دينار عراقي فأكثر من ذلك.

يجب أن يكون المتقدم في الدولة يحمل الجنسية العراقية.

كما يشترط أن يكون لديه دخل أو راتب شهري يتجاوز مبلغ التمويل المطلوبة من مصرف الرافدين.

يجب أن يشمل الدخل الشهري للمتقدم كل من القسط والفائدة في العراق.

كما يجب أن لا يزيد عمر المتقدمين عن 73 عام.

السلفة عبر مصرف الرافدين تطلب تحويل الراتب الشهري في العراق.

كما يشترط أن يكون المتقدم العراقي وفر إثبات جهة العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لمدة لا تقل عن عام.

مزايا الحصول على سلفة مصرف الرافدين