تحذير هام من “الحكومة العراقية” لجميع المواطنين بشأن حالة الطقس

أعلنت هيئة الانواء الجوية في العراق، عن هطول أمطار غزيرة على البلاد اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر، مؤكدة أن حالة الطقس تشهد عدم استقرار في العديد من المحافظات، مما وجب التحذير على جميع المواطنين من الانتباه من حالة الطقس، لكي لا يضر ذلك بهم، مشيرة إلى أن الجو يكون بين غائم وغائم جزئيًا مع سقوط أمطار وتذبذب في درجات الحرارة على مدار الفترة المقبلة.

حالة الطقس في العراق اليوم

وفي نفس السياق، حذر الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، أن البلاد على موعد من فيضانات غزيرة، مما دعا تعطيل الدوام الرسمي في الأيام التي تكون فيها حالة الطقس غير مستقرة، ومتابعة بيانات هيئة الانواء الجوية باستمرار، مؤكدًا أن اشتداد سقوط الأمطار اليوم في بعض الأماكن وسط وغربي البلاد، وكذلك داخل الفرات الأوسط، مضيفًا أن ذروة تعمق المنخفض الممطر من الممكن أن تشهد أقسام الشمالية والوسطى فرصة كبيرة لهطول أمطار غزيرة داخل المدن.

أمطار غزيرة وفيضانات في العراق

كما حذر “الزيادي” من وجود فيضانات كبيرة تغرق الطرق والأماكن المنخفضة، مما دعا جميع المواطنين من عدم المرور من هذه الطرقات، خاصة وأن أمس كان هناك منخفضًا ممطرًا بشكل كبير ضرب المدن الجنوبية بشكل ملحوظ، مما تشهد العديد من المناطق هطول كبير في الأمطار مأخوذة بغزارة تتسبب في غرق بعض الطرقات مع بداية أول حالة جوية شتوية داخل الدولة العراقية اليوم.

توقعات حالة الطقس بمعظم المناطق في العراق

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد في العراق، فإن العواصف الرعدية تزداد في بعض مناطق العراق، بحيث تكون مسحوبة بأمطار غزيرة تؤدي إلى جريان المياه، مما تبلغ درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية، ناهيك عن الرياح الجنوبية الشرقية التي تتراوح من 15 لـ 25 كم على الساعة.