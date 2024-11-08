تحديث الان في سعر الدولار.. الجنيه نزل للأرض!!

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الاضطراب الملحوظ خلال الفترة الماضية، مما أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء داخل البنوك الحكومية والخاصة، ناهيك عن أن متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري سجل نحو 49.24 جنيه للشراء، فيما أن سعر البيع بلغ نحو 49.34 جنيه، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لسعر الدولار في البنوك، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

ووفقًا لأخر التحديثات التي أجرت على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة، فإنها جاءت كما يأتي:-

وصل سعر الدولار داخل البنك الأهلي اليوم إلى 49.22 جنيه شراء، وللبيع 49.32 جنيه.

فيما أن سعر الدولار داخل بنك مصر سجل نحو 49.21 جنيه للشراء، ولبيع 49.31 جنيه.

حتى أن سعر الدولار في بنك القاهرة بلغ نحو 49.21 جنيه للشراء، وللبيع 49.31 جنيه.

وعن أخر تحديث لسعر الدولار داخل بنك قناة السويس فسجل نحو 49.27 جنيه للشراء، وللبيع 49.37 جنيه.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه

ولمعرفة باقي التحديثات التي أجرت على سعر الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك العاملة بالدولة، فإنها جاءت كما يأتي:-

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 49.25 جنيه للشراء، وللبيع 49.35 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.

حتى أن سعر الدولار في بنك قناة السويس فسجل نحو 49.27 جنيه شراء، وبيع 49.37 جنيه.

أما سعر الدولار في بنك البركة فبلغ نحو 49.22 جنيه للشراء، وللبيع 49.32 جنيه.

توقعات خبراء الاقتصاد حول سعر الصرف

يتوقع خبراء الإقتصاد بوجود ارتفاعات أخرى في أسعار الصرف خاصة الدولار، حيث إن ذلك يأتي بسبب سحب كميات كبيرة من رؤوس الأموال، ناهيك عن إعلان الحكومة بتوفير الدولار أمام الشركات المتخصصة في ضخ السلع داخل الأسواق، كل ذلك يؤثر بشكل كبير على العملة المحلية “الجنيه” في الوقت الحالي.