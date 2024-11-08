أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-11-2024

شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر 2024 حالة من الثبات في أخر تحديثات لها أمس، ناهيك عن أن المشغولات الذهبية مرت بعدة إضطرابات ملحوظة أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء داخل أسواق الصاغة، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على كافة التحديثات التي أجرت مؤخرًا على سعر الذهب، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

جاءت أخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر 2024، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار “24” اليوم الجمعة إلى 4325 جنيهًا للبيع، والشراء سجل نحو 4305 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما أن سعر جرام الذهب عيار “21” فسجل قرابة الـ 3785 جنيهًا بيع، وشراء 3765 جنيهًا للجرام الواحد بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية.

ناهيك عن أن سعر الذهب عيار “18” فبلغ نحو 3244 جنيهًا للبيع، وللشراء سجل نحو 3204 جنيهات بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية.

تحديثات سعر الذهب الان

ولمعرفة باقي التحديثات التي أجرت على سعر الذهب اليوم الجمعة، فجاءت كما يأتي:-