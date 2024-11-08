قدم الآن.. المعين المتفرغ 2024 فرصة لدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت الحكومة العراقية عن فتح باب التسجيل لبرنامج المعين المتفرغ لعام 2024، الذي يهدف إلى تقديم الدعم للأسر التي تعيل أفرادًا من ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية، يتيح البرنامج فرصة الحصول على راتب شهري للأشخاص المؤهلين لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم، يأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم العون للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، في هذا المقال، سنستعرض كيفية التسجيل والشروط المطلوبة للانضمام إلى البرنامج.

طريقة التقديم على المعين المتفرغ

للتقديم على استمارة المعين المتفرغ في العراق لعام 2024، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي عبر الرابط: hcshmool.ur.gov.iq إذا كنت مستخدمًا جديدًا، أنشئ حسابًا جديدًا. إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك. بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم “الخدمات الرقمية”. اختر خيار “التقديم في المعين المتفرغ”. املأ جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بما في ذلك معلوماتك ومعلومات الشخص ذو الإعاقة. قم بتحميل المستندات المطلوبة. بعد التأكد من صحة المعلومات والمستندات، انقر على زر “إرسال” لتقديم الطلب.

شروط المعين المتفرغ

الشروط المطلوبة للتسجيل على المعين المتفرغ تتضمن التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا إقامة دائمة في العراق. ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية. أن يكون في صحة جيدة وقادرًا على أداء المهام المطلوبة. يفضل وجود صلة قرابة بين المتقدم والشخص ذو الإعاقة. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يتجاوز 50 عامًا.

يُرجى التأكد من دقة المعلومات المقدمة والاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة حالة الطلب لاحقًا.