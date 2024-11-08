تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الدينار.. تحديثات هامة لمتابعي العملة

شهدت أسواق العملة في العراق تقلبات ملحوظة في سعر صرف الدولار الأمريكي، مما جعل سعر الدولار محور اهتمام واسع لدى المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، يسعى البنك المركزي العراقي إلى وضع إجراءات تحد من هذه التقلبات وتوفر استقراراً أكبر للعملة المحلية، تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بالدينار وتخفيف الأثر الذي قد يتركه تغير سعر الدولار على الاقتصاد اليومي والأسعار المحلية.

سعر الدولار اليوم مقابل الدينار في البورصات الرئيسية

اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، 8 نوفمبر 2024، استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصات الرئيسية على النحو التالي:

بغداد:

بورصة الكفاح والحارثية: 150,750 دينار عراقي لكل 100 دولار.

محال الصيرفة:

سعر البيع: 151,750 دينار عراقي لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 150,750 دينار عراقي لكل 100 دولار.

أربيل:

سعر البيع: 150,550 دينار عراقي لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 150,450 دينار عراقي لكل 100 دولار.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قد تتغير خلال اليوم بناءً على تقلبات السوق.

أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الدينار

تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، ومن أهمها التالي: