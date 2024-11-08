احجز مكانك في بابل.. فرصتك لامتلاك قطعة أرض سكنية بأسعار ميسرة لعام 2024

أعلنت محافظة بابل عن فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ سكنية لعام 2024، ضمن مبادرة تهدف إلى توفير سكن كريم للأسر ذات الدخل المحدود وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، توفر هذه الفرصة للمواطنين العراقيين المؤهلين إمكانية تملك قطع أراضٍ بأسعار ميسرة، مع الالتزام ببعض الشروط والمتطلبات، يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم السكنية، يمكن للراغبين التقديم عبر منصة “أور” الحكومية الإلكترونية بكل سهولة وأمان.

كيفية حجز الأراضي السكنية في بابل

للتقديم على قطع الأراضي السكنية في محافظة بابل لعام 2024، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة “أور” الحكومية عبر الرابط: ur.gov.iq. بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة الخدمات واختر “التقديم على قطع الأراضي السكنية في بابل”. قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة، مثل: الاسم الكامل، العنوان، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، والحالة الاجتماعية. قم بتحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF، والتي قد تشمل: صورة من البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية الأحوال المدنية، بطاقة السكن، والمستمسكات التي تثبت الحالة الاجتماعية وغيره. بعد التأكد من صحة المعلومات والمستندات المرفوعة، اضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب.

ستتلقى رسالة نصية أو إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يؤكد استلام طلبك، يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال حسابك على منصة “أور” أو عبر الرابط المخصص لمتابعة الطلبات.

شروط حجز الأراضي السكنية بابل

للتقديم على قطع الأراضي السكنية في محافظة بابل لعام 2024، يجب استيفاء الشروط التالية: