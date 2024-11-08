عيار 21 بالمصنعية.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر وسعر الجنيه الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر حاله من الإستقرار في الأسعار بعد الارتفاع الكبير يوم أمس الخميس، ويهتم الكثير من المصريون بأسعار الذهب، حيث يعتبر الذهب استثمارا وموثوق به، يوفر ملاذًا آمناً للأموال في أوقات التقلبات الاقتصادية، مما يجعله محط أنظار المستثمرين الباحثين عن فرص لتحقيق أرباح، ويوفر الذهب خيارات استثمارية متنوعة لتناسب مختلف الميزانيات، ولذلك فإن متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب أمر ضروري لإتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وفي هذا السياق سوف نعرض لكم أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 نوفمبر في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 نوفمبر في مصر حاله من الإستقرار في الأسعار وذلك بعد الزيادة الكبيرة يوم أمس وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعه للبيع 4325 جنيهاً، بينما سجل للشراء 4305 للبيع، في المقابل يباع بسعر 4530 بالمصنعية.

سجل جرام 21 اليوم سعر 3785 جنيهاً للبيع، في المقابل سجل للشراء 3765 جنيهاً، وسجل عيار 21 بالمصنعية اليوم 3950 جنيه.

سجل جرام الذهب عيار 18 استقرار في السعر حيث سجل 3244 للبيع، وفي المقابل سجل 3204 للشراء، بينما يباع بالمصنعية بسعر 3400.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات عيار 21 مبلغ 30280 جنيهاً، وفي المقابل للشراء سجل 30240 جنيهاً.

سجلت أونصة الذهب العالمي اليوم في أخر تعاملات البورصة 2693 دولار أمريكي للبيع، بينما في المقابل سجل 2692 دولار أمريكي للشراء.

ما هي الأسباب التي تؤثر على أسعار الذهب؟

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب ومن أهم هذه العوامل عاملي العرض والطلب حيث عندما يزداد الطلب على الذهب، فإنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أو بسبب أي نقص في المعروض من الذهب في السوق يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب عليه، وتؤثر بشكل كبير قرارات البنك المركزي المصري المختلفة بشراء أو بيع الذهب في مصر، وكذلك تؤثر حالة عدم الإستقرار والحروب التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة على أسعار الذهب ليس في مصر فقط بل في العالم كله.