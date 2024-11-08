الاستلام في نفس اليوم .. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر للمرة الأولى

شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات من قبل المواطنين عن الاوراق والخطوات المطلوبة والرسوم المخصصة لاستخراج جواز سفر خاصة اذا كانت المرة الأولى، وذلك يرجع إلى الأهمية الكبيرة لجواز السفر في التنقل داخل وخارج البلاد خاصة لمن يرغب في السفر، لذلك نرصد لكم جميع التفاصيل المتعلقة باستخراج جواز السفر المصري.

أوراق استخراج جواز السفر المصري

يحتاج بعض المواطنين على استخراج جواز سفر مصري وأحيانا إلى تجديده وجميع هذه الإجراءات لن تتم إلا من خلال تجهيز بعض الأوراق الرسمية التي من خلالها يمكن الحصول على جواز السفر بنجاح، وجاءت هذه الأوراق كالتالي:

البطاقة الشخصية.

شهادة الميلاد لمن هم تحت 15 عام.

4 صور حديثة بخلفية بيضاء 4 × 6.

شهادة موقف التجنيد بالنسبة للذكور.

المؤهل الدراسي.

طريقة استخراج جواز السفر المصري للمرة الأولى

إذا كنت ترغب في الحصول على جواز سفر مصري وكانت هذه المرة الأولى لك فينبغي اتباع الخطوات الأساسية في استخراج الجواز، والتي جاءت على النحو التالي:

التوجه إلى مكتب الجوازات القريب من محل اقامتك.

سحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات بخط واضح.

تقديم الأوراق للموظف المختص حتى يتمكن من مراجعتها وتحديد الرسوم المطلوبة لاستخراج الجواز.

الاحتفاظ بإيصال تسديد الرسوم وذلك حتى تتمكن من استخدامه أثناء استلام جواز السفر الجديد.

استخراج جواز سفر اون لاين

أصبح من السهل تجديد جواز السفر المصري من خلال الإنترنت مما يساعد ذلك تسهيل الإجراءات على جميع المواطنين، وذلك في ظل التحول الرقمي الذي تشهده جميع الدول العربية والعالمية، لذلك يتم استخراج الجواز السفر بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية: