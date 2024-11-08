بالخطوات تعرف على طريقة استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة من أبشر بالشروط والمتطلبات

تعتبر منصة أبشر الإلكترونية واحدة من أهم المبادرات الحكومية التي تهدف بها المملكة إلى تقديم العديد من خدماتها بصورة سريعة وميسرة للمواطنين والمقيمين داخل أراضيها، إضافة إلى أن هذه المنصة توفر العديد من الخدمات التي تساعد الأفراد على إنجاز مهامهم بشكل إلكتروني دون أن يكون هناك حاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية، وعليه فإن أبرز الخدمات الحكومية التي توفرها منصة ابشر هي تصاريح السفر لأفراد الأسرة التي تساعد أولياء الأمور على إصدار تصريح خاصة لمن لم يبلغوا سن الرشد، وجدير بالذكر أن هذا الإجراء يساهم في تسهيل السفر وتوفير الوقت والجهد على الجميع كما تعتبر خطوة بسيطة وآمنة وفقا لرؤية المملكة في التحول الرقمي ضمن خطتها للتطوير 2030 والتي تهدف إلى تسهيل حياة الجميع وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

طريقة استخراج تصاريح السفر عبر ابشر

ينبغي على ولي الأمر حتى يتمكن من إصدار تصريح سفر لأفراد أسرته من المنصة اتباع بعض الاجراءات الالكترونية البسيطة التي حددتها إدارة الموقع والمتمثلة في النقاط التالية:

التوجه بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية وذلك باضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الإلكترونية وذلك باضافة اسم المستخدم وكلمة المرور. التحديد على قسم خدمات أفراد الأسرة من الصفحة الرئيسية.

النقر بعد ذلك على خيار خدماتي.

الضغط بعدها على إصدار تصريح سفر أفراد الأسرة من القائمة الفرعية لقائمة خدماتي.

إضافة البيانات الشخصية ومعلومات أفراد الأسرة بدقة.

رفع الأوراق والمستندات.

دفع الرسوم المطلوبة بالطريقة المناسبة للمستفيد.

الضغط أخيرا على خيار إرسال الطلب فور الانتهاء من الخطوات السابقة.

شروط استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة

أوضحت الجوازات العامة أن السن القانوني للسفر بدون تصريح يبدأ من 21 عام لذلك فإن تصريح السفر من الإجراءات الهامة التي يحتاج إليها الكثير من المستخدمين التنقل خارج البلاد، وقد أكدت الجوازات على ضرورة توافر مجموعة من الشروط حتى يتمكن المستفيد من الحصول على التصريح، وهذه الشروط كالآتي: