وزارة المالية توضح حقيقة زيادة الرواتب للمتقاعدين في الجزائر 2024 خطوات الاستعلام عن 5000 دينار

زادت التساؤلات مؤخرا عن حقيقة زيادة 5000 دينار على رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وجدير بالذكر أن هذه الأنباء أدخلت السعادة في نفوس الكثير من المواطنين لأن ذلك قد يساعدهم في حل العديد من المشكلات الاقتصادية وتحسين أوضاعهم المالية خاصة مع التذبذب الاقتصادي الذي يشهده العالم أجمع، وجدير بالذكر أنه من وقت إلى آخر تسعى الحكومة الجزائرية على فرض زيادات بشكل دوري حتى يتمكن المواطنين من التخلص من أعباء الحياة وذلك بتوفير ما يلزم من احتياجاتهم الأساسية.

حقيقة زيادة 5000 دينار على رواتب المتقاعدين

تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وباء عن صرف زيادة على رواتب المتقاعدين وقيمتها 5000 دينار جزائري وبعد هذا الخبر ارتفع التساؤل بشكل كبير للتعرف على حقيقة ذلك الأمر، وعليه فقد أعلنت وزارة المالية منذ قليل أن هذا الخبر لا صحة له ولا ينبغي الانسياق وراءه طول ما هو إلا عبارة عن شائعة تم ترويجها على أعلى منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها أكدت على دور الاحتمالية أن يكون هناك زيادة تقدر ب 15% يتم صرفها منذ بداية العمل الجديد.

كما أن الوزارة نبهت على المواطنين بضرورة عدم الانقياد وراء أي أخبار يتم تداولها وقد أكدت على أن أي جديد سيتم الإقرار به سوف يتم الإفصاح عنه عبر منصة وزارة المالية الرسمية على الإنترنت، وعليه فقد أكدت على ضرورة الالتزام بما ينشر فقط على منصتها الرسمية ونوهت على المواطنين أنه ينبغي عدم الانسياق وراء أي أخبار غير صحيحة وغير مؤكدة من مصادرها الرسمية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

أكدت وزارة المالية في الجزائر أنه يمكن لجميع المستفيدين من المتقاعدين الاستعلام بسهولة عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة المالية على الإنترنت حتى يتمكن المستفيدون من التعرف على حقيقة صرف الزيادات وقيمة الرواتب وأيضا مواعيد الصرف، لذلك حتى يتمكن المستفيد من الاستعلام ينبغي عليك اتباع الخطوات التالية: