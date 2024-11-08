ثبتها الآن ضبط تردد قناة كراميش الجديد للأطفال 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة كراميش من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب الفئات العمرية الصغيرة، ومنذ انطلاقها فقد حازت القناة على شعبية واسعة بسبب برامجها المتنوعة التي تجمع بين الأغاني الهادفة، والرسوم المتحركة، والمحتوى التعليمي، حيث تعمل قناة كراميش على تقديم برامج تساعد في تعليم الأطفال القيم الأخلاقية بأسلوب مرح وسهل الفهم، ما يجعلها من أبرز القنوات المفضلة للأسر العربية التي تبحث عن محتوى آمن ومفيد للأطفال.

مميزات قناة كراميش للأطفال

تتضمن قناة كرانيش مجموعة من المميزات الهامة، ومنها:

تقدم القناة محتوى غني يسهم في تحسين القيم الأخلاقية والاجتماعية لدى الأطفال، مثل الصدق، والتعاون، والاحترام.

تتميز القناة بتقديم أناشيد وأغاني ترفيهية وتعليمية جذابة، التي تساعد الأطفال على التعلم بطريقة ممتعة.

تعرض القناة مجموعة من البرامج التي تشجع على السلوكيات الإيجابية وتساعد الأطفال في فهم البيئة المحيطة بهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

تردد قناة كراميش على نايل سات

لضمان مشاهدة قناة كراميش بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات، يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكن كذلك استقبال قناة كراميش عبر القمر الصناعي عرب سات لضمان تجربة مشاهدة متميزة، وذلك عبر التردد التالي:

التردد 11390

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية ضبط تردد قناة كراميش