اعرفها قبل التقديم .. الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3 في الجزائر 2024

تعتبر برامج الإسكان من أهم المشاريع التنموية التي تقدمها الحكومة الجزائرية لدعم مواطنيها في الحصول على سكن ملائم، ويعد برنامج “سكنات عدل” من بين المبادرات التي أطلقتها وزارة السكن والعمران لتحسين جودة الحياة وتقليل أزمة السكن، ومع الإعلان عن “سكنات عدل 3″، تم توضيح الشروط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدمين، كما تم الإعلان عن الفئات التي لا يمكنها الاستفادة من هذا البرنامج

الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3

حددت وزارة السكن والعمران في الجزائر مجموعة من الفئات التي لا يحق لها التقديم والاستفادة من سكنات عدل 3، وتشمل هذه الفئات:

الأشخاص الذين يتجاوز راتبهم الشهري 12 مليون دينار جزائري.

يستبعد من البرنامج الأفراد الذين يحصلون على دعم مالي من الدولة على شكل منحة بطالة، وذلك لأن البرنامج يتطلب استقراراً مالياً معيناً لضمان القدرة على سداد المستحقات الشهرية.

لا يسمح للطلاب بالتقديم في سكنات عدل 3؛ حيث إن البرنامج موجه بالأساس للأسر والأفراد الذين يمتلكون استقراراً مهنياً ومالياً.

الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو وحدات

الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو وحدات يحرم الأفراد الذين لديهم ملكيات سكنية أو عقارية من الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، حيث أن الهدف هو تلبية احتياجات الأشخاص غير المالكين لمنازل.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3

يمكن للأشخاص الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من مشروع سكنات عدل 3 الاستعلام عن نتائج قبولهم إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية: