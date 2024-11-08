“من بيتك لو مكسل”.. طريقة تسديد فاتورة الكهرباء والغاز بالبطاقة الذهبية في الجزائر 2024.. eccp.poste.dz

تعتبر البطاقة الذهبية إحدى الخدمات المهمة التي يقدمها البريد الجزائري، حيث توفر لمستخدميها مزايا متعددة تسهل عمليات الدفع والتحويل المالي داخل الجزائر، وللحصول على هذه البطاقة، حددت هيئة البريد في الجزائر مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية تسديد فاتورة الكهرباء بالبطاقة الذهبية وما هي الشروط المطلوبة.

تسديد فاتورة الكهرباء والغاز بالبطاقة الذهبية في الجزائر

وتتضمن الشروط المطلوبة لكي يتم تسديد فاتورة الكهرباء والغاز في الجزائر الضوابط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة الذهبية جزائري الجنسية.

يجب أن يكون لدى المتقدم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل.

يلزم تقديم جميع المستندات والأوراق اللازمة، والتي تثبت أن المتقدم قادر على سداد الفاتورة المطلوبة لاستخراج البطاقة.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب مفعل على موقع البريد الجزائري، حيث سيتم ربط البطاقة الذهبية بهذا الحساب.

إنشاء البطاقة الذهبية في الجزائر 2024

يمكن لأي شخص يرغب في الحصول على البطاقة الذهبية اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، حيث يتم التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع البريد الجزائري الرسمي، وفيما يلي خطوات استخراج البطاقة الذهبية: