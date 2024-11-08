“تستاهلو كثر اخواتي الجزائرين”.. المالية الجزائرية تعلن المنحة الجزافية يستطيع الاستفادة منها المحذوفين من منحة البطالة 2024!!

هناك العديد من المواطنين الذين لم يحصلوا على منحة البطاله بالجزائر أو قد حصلوا عليها، ولكن توقف الدعم لهم قد قامت الحكومة الجزائريه بتقديم العديد من المنح لكي يستفيد جميع المواطنين الذين يستحقون المساعدات حقا بهدف تحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية، حيث أن هناك المنحة الجزافية التي يمكن الحصول عليها بدلا من منحة البطالة، وقد بلغت قيمة هذه المنحة 7000 دينار جزائري وهناك بعض العائلات التي تحصل على 12,000 دينار جزائري، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل التي تخصها لهذا تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

المنحة الجزافية 2024 بالجزائر

قد قامت الحكومة الجزائرية بتوضيح أن رب الاسرة أو المرأة التي تدير المنزل ولم يبلغ عمرها 60 عاما أو كبار السن الذين قد تجاوزوا الستين ولا يحصلون على رواتب من المؤسسات الحكومية يحصلون حينها على 7000 دينار جزائري، أما الأشخاص العاجزون عن العمل وسنهم بداية من 18 عام إلى ما فوق أو من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون على 12 الف دينار جزائري، لهذا تختلف قيمة المنحة من شخص أو أسرة إلى أخرى بناء على حالتهم.

شروط المنحة الجزافية في الجزائر 2024

قد قامت الحكومة الجزائرية بتوضيح جميع الشروط المطلوبة للتسجيل في المنحة الجزافية بالجزائر 2024 والتي يجب أن تتوفر للاستفادة، ومن ضمن هذه الشروط التالي:

أن يكون الشخص مقيم بشكل دائم في الجزائر وجزائري الجنسية.

لا يحصل على أي منحة أخرى مقدمة من الدولة.

لا يوجد هناك أي مصدر.

لا يوجد سجل تجاري باسم الشخص المتقدم.

ملف المنحة الجزافية 2024 بالجزائر

هناك ملف يتم تقديمه وذلك عند التقدم بطلب الحصول على المنحة الجزافية وهذا الملف يحتوي على الأوراق التالية: