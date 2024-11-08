فرحي أطفالك مفيش زن تاني .. ترددات قنوات الاطفال 2024 الجديدة نايل سات وتابع أحلى القنوات المسلية

ترددات قنوات الاطفال 2024 الجديدة نايل سات يبحث عنها الجميع حتى يتمكنوا من تلبية مطالب صغارهم والاستمتاع بقضاء وقت ممتع أثناء مشاهدة تلك القنوات، والجدير بالذكر أنها تقوم بعرض محتوى متميز يجذب إنتباه الأطفال ويجعلهم يتعلمون الكثير من المهارات التي تساعدهم في بناء شخصياتهم، بالإضافة إلى تعليمهم القيم والمبادئ التي تتناسب مع عادات وتقاليد ومبادئ المجتمع العربي بصفة عامة.

ترددات قنوات الاطفال 2024 الجديدة نايل سات

هناك الكثير من ترددات قنوات الاطفال، وذلك حتى يتمكن أولياء أمور الأطفال من تحميل القنوات بكل سهولة ويسر، لأنها تعرض مجموعة من أفلام الكرتون وبرامج ترفيهية التي يفضلها الصغار، ولذلك نوضح لكم بعض ترددات تلك القنوات والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة بطوط الجديد 2024

تردد القناة الجديد هو: 11494.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ هو: 6/5.

قناة طيور الجنة للأطفال 2024

التردد هو: 11393.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة طيور بيبي 2024

التردد الخاص بالقناة هو: 11396.

معدل الاستقطاب:عمودي.

معدل ترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ميكي للأطفال 2024

التردد الجديد هو: 11528.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة ميكي كيدز الثانية 2024

التردد هو: 11645.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

تردد قناة سمسم 2024

التردد: 11483.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش 2024

التردد الجديد هو: 11645.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة MBC 3 للأطفال 2024

التردد الخاص بالقناة هو: 11475.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة سبونج بوب 2024

تردد القناة هو: 12500.

معدل ترميز: 27500.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال ترددات قنوات الأطفال

من خلال اتباع بعض الخطوات يمكن لجميع الآباء والأمهات تحميل ترددات القنوات التي يفضلها صغارها بكل سهولة وهي كما يلي:

من خلال جهاز الريموت كنترول قم بالضغط على القائمة.

ثم حدد خيار تثبيت يدوي ثم انقر على إضافة تردد جديد.

عليك تحديد القمر الصناعي الذي ترغب تنزيل القناة عليه سواء النايل سات والعرب سات.

ثم قم بكتابة جميع بيانات التردد للقناة التي تريد تحميلها.

ثم قم بالضغط على بحث وانتظر قليلًا حتى انتهاء تحميل القناة على جهازك.

سوف تظهر القناة أمامك، قم بالنقر على حفظ لتتمكن من تنزيلها في قائمة القنوات.

يتم تنزيل الكثير من القنوات عبر جهاز الاستقبال الخاص بكم، حيث تتعدد قنوات الأطفال الموجودة في الفترة الأخيرة سواء عبر القمر الصناعي عرب سات أو عن طريق نايل سات، ومن ضمنها قناة وناسة وكراميش وطيور الجنه، كما يتم تنزيل قناة توم وجيري أو سبونج بوب وميكي كيدز.