سوسو المشاغبة بتعمل مشاكل .. ثبت تردد قناة كراميش 2024 الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة Hd

تردد قناة كراميش 2024 الجديد تهتم جميع الأسر العربية بالبحث عنه، لأنها تعد من أبرز القنوات الفضائية العربية التي حققت شهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي بين الأطفال، حيث تتميز بتقديم مجموعة من أجمل الأغاني والبرامج التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تثقيف وتعليم الصغار بطريقة مسلية وممتعة، كما أنها تساهم في بناء شخصية الطفل من خلال تنمية المهارات لديه وغرس القيم والمبادئ المناسبة لمجتمعنا العربي.

تردد قناة كراميش 2024 الجديد

يرغب الآباء والأمهات في كل البيوت العربية في معرفة تردد قناة كراميش، وذلك لأنها تعد من أفضل القنوات التي تعرض المحتوى الآمن الذي يجعل أولياء الأمور لا يشعرون بالقلق على صغارهم أثناء مشاهدة البرامج التي تقوم ببثها، وفي السطور التالية نعرض لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات كما يلي:

تردد القناة عبر القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

جودة البث هي: SD.

ويمكن للجميع متابعة المحتوى الفريد والممتع الذي تبثه القناة عبر القمر الصناعي العرب سات والذي جاء كما يلي:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

جودة البث هي: HD.

خطوات تثبيت تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات

عليك اتباع بعض الخطوات لتستطيع تنزيل القناة بشكل صحيح على جهازك الرسيفر الخاص بك وهي كما يلي:

من خلال الريموت كنترول يمكنك الضغط على القائمة.

ثم قم بتحديد خيار تركيب أو تثبيت يدوي ثم انقر على إضافة تردد جديد.

عليك اختيار القمر الصناعي الذي تريده سواء النايل سات أو عرب سات.

قم بملئ وكتابة جميع بيانات التردد.

بعد ذلك عليك القيام بالضغط على بحث واترك جهازك يبحث عن القناة.

انتظر لعدة دقائق حتى تظهر القناة أمامك، ثم قم بالنقر على حفظ لتتمكن من تنزيل القناة بكل سهولة في قائمة القنوات.

يمكن تحميل القناة بكل سهوله على جهاز الاستقبال الخاص بك بدون أي صعوبات، وذلك عن طريق إدخال كل البيانات الموجودة في الفقرة السابقة حيث يتم إدخال معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز وكذلك الاستقطاب وتردد القناة إلى جانب ضبط القمر الصناعي سواء نايل سات أو عرب سات.