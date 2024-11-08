تصدر تردد طيور الجنة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الراهنة حيث إنها من أفضل القنوات المتخصصة في تعليم الأطفال الأشياء المفيدة حيث إنها تبث محتواها بشكل مجاني، كما تهتم بغرس العديد من القيم والأخلاق في نفوس الأطفال، ويتاح لكافة المستخدمين تنزيل القناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات وعرب سات.

تردد طيور الجنة 2024

تعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال إذ توفر محتوى ترفيهي وتعليمي لهم حيث تقدم محتوى يتضمن رسوم متحركة تجذب أنظار الأطفال، ويمكن توضيح تردد طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد:ـ 12562

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

الاستقطاب : أفقي.

وجاء ترددها على القمر الصناعي عرب سات من خلال الآتي:

التردد: 11594

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ :5/6

الاستقطاب :ـ أفقي

مميزات قناة طيور الجنة

تهتم ببث عدد كبير من البرامج التي تناسب ميول الأطفال في تلك المرحلة العمرية بحيث تتضمن الأغاني والقصص والرسوم المتحركة.

تعرض القناة عدة شخصيات كرتونية مميزة مثل بيبي، بلبل.

تنمية القيم الإيجابية لدى الأطفال مثل الحب والتعاون والاحترام.

تستخدم القناة اللغة العربية الفصحى في جميع برامجها بأسلوب سهل ومبسط.

تهتم القناة بتقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تتيح للأطفال بتنفيذها في المنزل مع الآباء.

خطوات تنزيل تردد طيور الجنة 2024

يمكنك تثبيت القناة من أجل الاستمتاع بمحتواها من خلال اتباع الآتي: