هل تم تأجيلها تاني؟؟ خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 وزارة التربية والتعليم توضح

من المعروف أن دولة السودان تشهد حالة من عدم الاستقرار، لذا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025 قبل ذلك أكثر من مرة، وقد شهدت مواقع البحث الشهيرة إقبال كبير من الطلاب للاستعلام عن الموعد النهائي لامتحانات الشهادة السودانية، وتعد هذه الامتحانات محور تركيز الطلاب، فهي تعد نقطة تحول في حياة للطلاب إذ على أساس يتحدد مستقبلهم التعليمي، وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن امتحانات الشهادة السودانية 2024 في السطور التالية.

رابط الاستعلام عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025

نشرت وزارة التربية والتعليم في السودان بأنه قد تم تحديد موعد انطلاق الامتحانات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة، وجاءت الخطوات كما يلي:

في البداية لابد من التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم السوداني.

بعد ذلك عليك النقر على تسجيل الدخول.

يقوم الطالب بإدخال كافة البيانات المطلوبة منها اسم الطالب ورقم الجلوس.

لابد من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

ثم النقر على الاستعلام عن موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 / 2025.

لابد من تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

خلال دقائق وسيظهر أمامك موعد الامتحانات الرسمية.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025

أشارت وزارة التربية والتعليم في السودان بأنه قد تم بالإعلان عن موعد بدء امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025 التي قد تم تأجيلها من العام الماضي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات بداية من 28 من شهر ديسمبر 2024، وقد أعلنت الوزارة بأنه قد تمكن ما يزيد عن 20 ألف طالب من التسجيل لتأدية الامتحانات، كما تحرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة وجو آمن ومناسب للطلاب لتأدية الامتحانات، من ناحية أخرى يجب على الطلاب الاستعداد والمذاكرة الجيدة لاستقبال الامتحانات، والا تضيع الفرصة من أيديهم، والحرص على التغلب على الظروف المحيط.