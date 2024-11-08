“سوسو ضاعت” استقبل الآن تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديث الأخير 2024 على الأقمار الصناعية بجودة عالية

نال تردد قناة كراميش شهرة واسعة خلال الأيام الماضية وذلك لأنها توفر للأطفال محتوى ممتع يجمع بين الترفيه والتعليم يفيد الأطفال من جميع أنحاء العالم العربي حيث إنها محتواها يتناسب مع جميع الأعمار، كما تعلم الأطفال العديد من القيم الأخلاقية اللازمة للأطفال تعلمها، وفي هذا السياق سوف نتعرف على ترددها، بالإضافة إلى خطوات تنزيلها عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة كراميش 2024

تستطيع متابعة القناة والاستفادة من محتواها الترفيهي والتعليم حيث تمكن الأطفال من تعلم القراءة والكتابة والحساب، والرسومات المتحركة، ويمكن توضيح ترددها على النايل سات:

التردد: 11430

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ⅞.

ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد : 11270.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

معامل الاستقطاب : عمودي.

خطوات استقبال تردد قناة كراميش 2024

يمكن استقبال تردد قناة كراميش 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح الإعدادات الخاصة بجهاز الاستقبال.

اضغط على أيقونة التركيب اليدوي.

قم بإدخال جميع معلومات التردد مثل التردد، ونوع القمر الصناعي، معامل الاستقطاب.

اضغط على بحث.

انتظر بضع ثواني حتى يتم العثور على قناة كراميش.

قم بحفظ القناة التي تريد تثبيتها ضمن القنوات المفضلة لديك

وبذلك سوف تتمكن من الاستمتاع بالقنوات وبمحتواها الممتع بعد اتباع التعليمات السابقة.

مميزات قناة كراميش

استطاعت قناة كراميش استقطاب العديد من الأطفال من جميع أنحاء العالم وذلك لأنها تتميز بالآتي: