هيعيش معاك .. سعر ومواصفات هاتف oppo A38 مميزات جبارة وكاميرا ولا أروع لعشاق التصوير

تحرص شركة أوبو على طرح أحدث الآجهزة الذكية، لذا أعلنت عن طرح هاتف Oppo A78 4G، ويعد الجهاز من الإصدارات الحديثة من الفئة المتوسطة، ليجمع بين السعر المناسب والتقنيات الحديثة، ويتمتع الجهاز بالعديد من المواصفات الخاصة سواء المحلية والعالمية، ويأتي الجهاز باللونين الأسود والأخضر، وسوف نوضح سعر ومواصفات الجهاز في السطور التالية.

مواصفات Oppo A78 4G

يتميز هاتف Oppo A78 4G بالعديد من المواصفات ومن أبرز هذه المواصفات:

يدعم الهاتف خاصية إن إف سي.

كما يدعم إمكانية تركيب عدد 2 شريحة اتصال من نوع نانو سيم.

كما يدعم شبكات الاتصال للجيل الرابع.

يصل وزن الهاتف إلى Oppo A78 4G 180 جم.

تصل دقة الشاشة إلى 2400*1080 بكسل.

تم إتاحة الشاشة بسعة تخزين وذاكرة صلبة مختلفة وهي 128 جيجابايت و8 جيجا رام، كما يتوفر خاصية زيادة المساحة الخاصة بالتخزين.

تعد الكاميرا الخلفية الأولى هي الرئيسية، إذ تعمل بدقة تقدر 650 ميجا بيكسل.

تصل دقة الكاميرا الثانية إلى 2 ميجا بيكسل وتستخدم في عزل ويوجد فلاش نوعه ليد.

تصل سعة البطارية إلى 5000 مل أمبير.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات.

سعر هاتف Oppo A78 4G

تم طرح الإصدار الحالي لجهاز Oppo A78 4G في السوق المحلية في مصر وتقدر قيمته بحوالي 10500 جنيه مصري وهذا السعر فيما يتعلق بالنسخة 256 جيجابايت و8 جيجا رام، أما تم تحديد سعره في المملكة السعودية بقيمة 800 ريال سعودي.

مميزات هاتف oppo A78 4G

يتميز الهاتف بالعديد من المميزات منها: