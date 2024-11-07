لولو وين يا أطفال.. تردد وناسة بيبي 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات 2024

حققت قناة وناسة بيبي شهرة واسعة بين الأمهات والآباء في مختلف أنحاء الوطن العربي بفضل محتواها التعليمي والترفيهي الذي يساعد الأطفال على تعلم السلوكيات الجيدة ومع تزايد اهتمام الجمهور بالقناة، يحرص القائمون على تحديث ترددها بشكل دوري على الأقمار الصناعية في هذا المقال، سنعرض لكم التردد الجديد لقناة وناسة بيبي لمتابعتها بجودة عالية.

تردد وناسة بيبي 2024 بعد التحديث

التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات هو كما يلي:

تردد وناسة: 11470.

معامل الترميز وناسة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

لتتمكن جميع الأفراد من متابعة محتوى قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات يجب عليهم إدخال المعلومات التالية:

تردد قناة وناسة: 11270.

استقطاب وناسة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

ما هي أهم مزايا قناة وناسة بيبي

تتمتع قنوات وناسة وبيبي كيدز بعدد من المزايا التي تجعلها خيارا مفضلا لدى العديد من العائلات حيث تسهم هذه القنوات في إسعاد الأطفال من خلال محتواها المتميز ومن أبرز مميزات هذه القنوات: