اصرف هسة 800 دينار شهريا للمراة بالمنزل.. خطوات التقديم على منحة المراة الماكثة بالمنزل وأهم شروط التسجيل

تم الإعلان أخيرا عن فتح باب التقديم لمنحة المرأة الماكثة في المنزل، مما يتيح لعدد كبير من النساء فرصة التقديم وتهدف هذه المنحة إلى دعم النساء الجزائريات اللاتي لا يمتلكن مصادر دخل وتندرج ضمن الفئات ذات الدخل المحدود بهدف مساعدتهن في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة ومنذ إطلاق هذه المبادرة وحتى الآن، يظل الهدف الرئيسي هو ضمان حياة كريمة لجميع السيدات المستفيدات.

خطوات التقديم على منحة المراة الماكثة بالمنزل

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل، اتبعي الخطوات التالية:

قومي بالدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

أدخلي اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختاري منحة المرأة الماكثة من القائمة الرئيسية.

املئي النموذج بجميع المعلومات والبيانات المطلوبة بدقة.

أرفقي المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية والحالة الاجتماعية وشهادة الميلاد.

اضغطي على إرسال الطلب لإتمام عملية التسجيل.

ما هى شروط التسجيل في منحة المراة

تشترط منحة المرأة الماكثة في المنزل توفر مجموعة من المتطلبات الأساسية للحصول عليها من أبرزها:

أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية وتقيم بشكل دائم داخل البلاد.

عدم امتلاكها لأي أصول أو عقارات ذات قيمة مرتفعة.

ألا تكون موظفة أو لديها مصادر دخل أخرى.

تقديم كافة الوثائق التي تثبت استحقاقها للمنحة.

أن يتراوح عمر المتقدمة بين 19 و40 عاما لتكون مؤهلة للحصول على الدعم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المراة

عند التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل، يجب توفير المستندات التالية: