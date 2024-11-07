خصومات حتى 75%.. موعد تخفيضات البلاك فرايدي في مصر وتحذير من عروض الجمعة البيضاء 2024

موعد تخفيضات البلاك فرايدي في مصر، يتساءل الكثيرين من المواطنين عن موعد عرض الجمعة التي تصل فيها الخصومات على بعض المنتجات إلى أكثر من 70% وتتنافس فيها أكبر الشركات العالمية على تقديم عروض وهمية إلى عملائها، وتأتي تلك العروض الوهمية في موعد محدد من شهر نوفمبر فيما تعرف عالميا بالبلاك فرايدي وعربيا بالجمعة البيضاء لذلك سوف نتعرف معا اليوم على موعد تخفيضات البلاك فرايدي في مصر في السطور القادمة فتابعونا.

موعد تخفيضات البلاك فرايدي في مصر

تعتبر الجمعة البيضاء هي النسخة العربية من البلاك فرايدي وهو الاحتفال العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية والذي يسمى عربيا بالجمعة البيضاء وفيه يتم تقديم بعض العروض على جميع المنتجات من أكبر المتاجر والمواقع الالكترونيه ويتم الاحتفال بالجمعة البيضاء في آخر جمعة من شهر نوفمبر والتي تصادف هذا العام يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.

نسبة خصومات الجمعة البيضاء

أن الجمعة البيضاء تشتمل على تخفيضات كبيرة على العديد من السلع والمنتجات التي تقدمها الشركات المختلفة وتتراوح نسبة الخصومات في تلك السلع ما بين 30% و تصل حتى 70% على بعض المنتجات من الالكترونيات والأجهزة الكهربائية والملابس، والأثاث، ومستحضرات التجميل.

وقد تصل قيمة هذه العروض والخصومات حتى 80% على بعض المنتجات المحددة مما يجعلها فرصة رائعة للعملاء.

خدعة الجمعة البيضاء والعروض الوهمية

يعاني الكثير من المواطنين في مصر من العروض الوهمية التي تقدمها أكبر الشركات والمتاجر وذلك بتقديم نسب تخفيضات كبيرة وعند محاولة الشراء هل يجد العميل العروض المقدمة من هذه الشركة ومع موسم عروض الجمعة البيضاء زادت الشكاوى من العملاء حول ما يقوم به المتاجر سواء كانت إلكترونية أو غيرها من عروض وهمية الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تقديم العديد من الشكاوى من حالة، وجوميا، و بي تك، فاليو، وامازون، وجوميا هذا ما جعل جهاز حماية المستهلك يقوم بتقديم النصائح للمواطنين والبعد عن أي عروض وهمية تقدم ببلاغات عبر الخط الساخن في حالة التلاعب بالأسعار.