اشحن7000 شدة وسارع كل خصومك.. طريقة شحن ببجي 2024مضمونه ومجربه

تعد لعبة ببجي PUBG موبايل من أكثر الألعاب الإلكترونية شهرة عالميًا في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد تنزيلاتها على متجر جوجل بلاي 500 مليون مرة وذلك بفضل الميزات المتعددة التي تقدمها من أبرز هذه الميزات إمكانية شحن الشدات التي تمكّن اللاعبين من شراء العناصر النادرة والمميزة داخل اللعبة ومع بدء الموسم الجديد، يبحث الكثير من اللاعبين عن طرق آمنة وسهلة لشحن الشدات عبر الموقع الرسمي.

طريقة شحن ببجي من الموقع الرسمي

يمكنك شحن شدات ببجي موبايل بسهولة عبر الموقع الرسمي Midasbuy باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى الموقع الرسمي Midasbuy.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب بريدك الإلكتروني أو حساب فيسبوك.

اختر ببجي موبايل من القائمة لتحديد اللعبة.

حدد عدد الشدات الذي ترغب في شحنه، مثل 12000+4200 شدة ليصبح الإجمالي 16200 شدة.

اضغط على وضع معرف اللاعب وأدخل معرف اللاعب الخاص بك بدقة لضمان وصول الشدات إلى حسابك.

اختر وسيلة الدفع المناسبة وأدخل بياناتك الشخصية لإتمام الدفع.

تحقق من صحة البيانات لتجنب أي مشاكل ثم اضغط على زر الدفع لإتمام العملية.

بعد إتمام الدفع افتح لعبة ببجي موبايل وستجد الشدات قد أضيفت إلى حسابك.

ما هي أهم مميزات لعبة ببجي

أحدث تحديث للعبة ببجي موبايل لعام 2024 جاء بمجموعة من التحسينات التي تزيد من متعة اللعب وتضفي واقعية أكبر على التجربة من بين أبرز الميزات: