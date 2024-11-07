استعدوا أمطار غزيرة.. موعد وصول نوة المكنسة 2024 مصر| اضطرابات جوية في 6 محافظات لمدة 96 ساعة

موعد وصول نوة المكنسة 2024، تستعد المحافظات الساحلية خلال الأيام القادمة لاستقبال نوة المكنسة التي تؤثر بصورة كبيرة على الأحوال الجوية في البلاد، وتعتبر نوة المكنسة هي إحدى أقوى النوات الطويلة التي تسبب أمطار شديدة في البلاد فما موعد نوة المكنسة ومتى تضرب المحافظات الساحلية وما أثرها على الأحوال الجوية في البلاد هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

نوة المكنسة

ازداد البحث من قبل سكان المدن الساحلية في مصر عن موعد وصول نوة المكنسة 2024 تلك النواة التي يستقبلها المواطنين في المدن الساحلية بحذر شديد لكونه واحدا من أشد النواة التي تصيب المدن الساحلية، حيث تأتي نوة المكنسة بعد نوة غسيل البحر وتحديدا في منتصف نوفمبر وهي نوة شديدة الأمطار وتستمر على مدار أربعة أيام.

وتتميز تلك النوة بأنها تصاحبها أمطار غزيرة مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح واضطراب الأمواج وتتأثر بها عدد من المحافظات الساحلية ومن أبرزها المدن الساحلية التالية الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، ودمياط.

موعد وصول نوة المكنسة 2024 الي مصر

يصاحب فصل الشتاء عدد من النوات التي تؤثر على حالة المدن الساحلية والبحر بوجه عام وتزايد معدلات سقوط الأمطار وحركة الرياح ونشاط الغيوم، وعادة ما تبدأ نوة المكنسة بعد منتصف نوفمبر من كل عام وتستمر لمدة أربعة أيام متتالية.

وقد أطلق الصيادين والمواطنين على تلك النوة اسم المكنسة فذلك لا أنها تقوم بكنس الجو من الغيوم وتعيد ترتيب الحالة الجوية بعد اضطرابات الخريف.

كيفية التعامل مع نوة المكنسة؟

حتى يتجنب المواطنين في المدن الساحلية الآثار الناتجة عن نوة المكنسة فإن هناك بعض النصائح التي يحتاجها المواطنين للتعامل بشكل حازم مع موعد وصول نوة المكنسة 2024 وهي: