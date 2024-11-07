ازاي ارجع حسابي؟!! كيفية وخطوات تعطيل حساب الفيس بوك مؤقتا من غير ما يتقفل خالص

كثير من الأشخاص يلجأ إلى تعطيل حساب الفيس بوك مؤقتا لعدة أسباب، حيث بتلك الخاصية يمكنك أخذ فترة راحة من المنصة التابعة لشركة ميتا دون الحاجة إلى مسح الحساب نهائيًا، لذلك يرغب العديد من الأشخاص حول العالم في معرفة الطريقة الصحيحة لتعطيل الحساب دون التعرض إلى أي فقد للبيانات والمعلومات المتواجدة عليه، كشف مركز المساعدة في فيسبوك عن خطوات التعطيل والتي تتمحور في عدة نقاط بسيطة يمكنك إتباعها لتعطيل الحساب، نوضحها لكم عبر السطور التالية.

تعطيل حساب الفيس بوك مؤقتا

حسب ما أوضحه مركز المساعدة في فيسبوك فإن من السهل إلغاء تنشيط حساب فيس بوك، إذ لم يتم مسح محادثاتك على تطبيق ماسنجر أو فقد البيانات الشخصية المتواجدة في الملف الشخصي، كما يمكنك استرجاع الحساب في أي وقت ممكن بعد إلغاء تنشيطه مؤقتًا، هذا مع اختلاف أسباب المستخدمين لتعطيل الحساب يوفر فيسبوك إمكانية إلغاء تنشيطه من خلال إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الملف الشخصي والضغط على زر القائمة المتواجد أعلى الصفحة.

بعدها يتم الانتقال إلى واجهة الإعدادات والخصوصية.

النقر على أيقونة “مركز الحسابات”.

تحديد خيار “التفاصيل الشخصية”.

بعدها قم بالضغط على “التحكم في الحساب”.

تحديد إذا كنت ترغب في إلغاء تنشيط الحساب مؤقتًا أو حذفه نهائيًا.

اختيار الحساب المراد إلغاء تنشيطه.

الضغط على أيقونة “إلغاء تنشيط”.

بعدها انتظر لمدة 24 ساعة دون محاولة تسجيل الدخول مرة أخرى إلى الحساب وتلك الخطوة تضمن لك الحفاظ على البيانات الشخصية.

كيفية استرجاع حساب الفيسبوك

في حالة رغبتك في إعادة تنشيط حسابك على فيسبوك يمكنك بكل السهولة الدخول إلى التطبيق واتباع بعض الخطوات البسيطة، حيث كشف مركز المساعدة في فيسبوك أن عملية إعادة تنشيط الحساب تتمثل في النقاط التالية: