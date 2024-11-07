برقم الهوية.. استعلم بسهولة عن نتائج الطلاب نظام نور 2024 من خلال الموقع الرسمي noor.moe.gov.sa

يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الإستعلام عن نتائج الطلاب وموعد ظهورها، ​​نظام نور هو منصة إلكترونية تابعة لوزارة التعليم السعودية، حيث تتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الاختبارات ومتابعة الأداء الأكاديمي بكل سهولة كما تعمل على تنظيم الجداول الدراسية وتدعم الإشراف التربوي ايضا، وبكل سهولة ​​يمكنكم الوصول إلى نظام نور والاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لنظام نور وموقع نتائجنا أيضا.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

يمكن لكافة الطلاب الإستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لنظام نور واتباع الخطوات التالية:

فى البداية عليك الدخول إلى موقع نظام نور

ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وبعد ذلك انقر على “تسجيل الدخول”.​​

بعد تسجيل الدخول، اختر التقارير من القائمة الرئيسية.

ثم انقر على إشعار بنتيجة الطالب أو “تقارير الدرجات” حسب المرحلة الدراسية.​​

بعد ذلك حدد الفصل الدراسي المطلوب.

انقر على “بحث” لعرض النتائج التفصيلية للطالب.​​

في حال نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم انقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم؟” في صفحة تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية ورمز التحقق، ثم اتبع التعليمات لإعادة تعيين كلمة المرور.​​

طريقة الإستعلام خلال موقع نتائجنا

يمكن لكافة الطلاب الإستعلام أيضا من خلال موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية :​​​​