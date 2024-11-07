“رابط مفعل” استخــراج نتائج نظام نور برقم الهوية 1446 الفصل الدراسي الأول عبر noor.moe.gov.sa

يود الاطلاع على نتائج نظام نور عدد كبير من الطلاب داخل المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن أعلنت بعض المدارس في المملكة إتاحة الاستعلام عن النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الأول في المملكة للعام الدراسي الجديد 1446 ومن المنتظر أن يتم عقد فصلين دراسيين آخرين في السنة الدراسية، حيث يمكن معرفة النتيجة الخاصة بالطلاب من خلال عدة خطوات نوضحها في السطور التالية لهذا المقال.

نتائج نظام نور

يمكن بجميع الطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن نتائج نظام نور وذلك بعد إعلان بعض المدارس في المملكة ظهور النتائج الخاصة بهم في المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية، حيث يمكن لجميع الطلاب التوجه إلى منصة نظام نور التعليمي واتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى يتم التوجه إلى نظام نور التعليمي على الإنترنت.

الخطوة الثانية، يتم تسجيل الدخول إلى حساب الطالب على المنصة.

بعدها يجب اختيار أيقونة النتائج الدراسية.

في الخانات المخصصة يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة.

بعدها يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.

ثم يتم الانتظار حتى تظهر أمامك النتيجة الخاصة بالطالب وهي تحتوي على كافة التفاصيل.

منصة نور

يعد الحصول على نتائج نظام نور هي إحدى الخدمات التي تقدمها منصة نور للطلاب بجانب العديد من الخدمات التي تقدمها المنصة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ويمكن التسجيل في المنصة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية: