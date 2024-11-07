عروض البلاك فرايدي 2024.. موعد الجمعة البيضاء في السعودية على جميع المنتجات بخصم يصل الي 70%

موعد الجمعة البيضاء في السعودية، مع بداية شهر نوفمبر يترقب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بداية عروض الجمعة البيضاء، حيث يستقبل المواطنين في المملكة هذه العروض وينتظرها بصورة كبيرة تنافس المتاجر العالمية على تقديم خصومات وهمية يصل بعضها إلى أكثر من 70% على الكثير من المنتجات لذلك يحرص العملاء المميزين في المملكة العربية السعودية على متابعة عروض الجمعة البيضاء وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

موعد الجمعة البيضاء في السعودية

تتم عروض الجمعة البيضاء على كل المنتجات والمستلزمات سواء كانت الاجهزه الكهربائيه او الهواتف او الاجهزة اللوحية وكذلك منتجات العناية الشخصية والملابس ومستلزمات المطبخ، وتبدأ موعد الجمعة البيضاء في السعودية كما يطلق عليها في الوسط العالمي البلاك فرايدي والجمعة السوداء في آخر جمعة من شهر نوفمبر والتي تكون تحديدا في هذا العام 2024 في في يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر وقد تستمر هذه العروض لمدة اسبوع وتختلف المدة حسب المتجر حيث قد تزيد أو تقل.

عروض الجمعة البيضاء للأجهزة الكهربائية في السعودية

تبدأ موعد الجمعة البيضاء في السعودية للأجهزة الكهربائية في السعودية خلال شهر نوفمبر وتحديدا في المدة من 21 نوفمبر وتستمر لمدة اسبوع وحتى 29 نوفمبر، وخلال تلك الفترة تشهد المتاجر الخصومات كبيرة على الأجهزة الكهربائية بمختلف الاشكال والانواع وتعتبر هذه فرصة كبيرة للمواطنين الراغبين في شراء أجهزة منزلية حيث تزيد الخصومات في الأجهزة الكهربائية عن 70%.

عروض الجمعة البيضاء في اكسترا السعودية

ينتظر المواطنين في المملكة عروض اكسترا الجمعة البيضاء حيث أعلن اكسترا عن تنفيذ مجموعة من أكبر العروض في المملكة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وذلك بتخفيضات كبيرة في الفترة من 21 نوفمبر وتستمر حتى 29 نوفمبر 2024 حيث أن هذه العروض تكون فرصة للمواطنين الراغبين في اقتناء بعض الأجهزة المنزلية أو الألكترونيات.

عروض الجمعة البيضاء على العطور

تمتد عروض الجمعة البيضاء في السعودية على جميع المنتجات بما فيها العطور حيث يقدم متجر باريس للعطور تخفيض كبير بمناسبة الجمعة البيضاء وتصل قيمة تخفيض متجر باريس على العطور الى 50% ومن أشهر العطور التي تحتوي على خصم ما يلي: