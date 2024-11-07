عملاق الفئة الاقتصادية.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A79 5G الأكثر مبيعاً بأداء خارق وبطارية ضخمة وتعيش معاك

مواصفات هاتف Oppo A79 5G، يعتبر هاتف أوبو الجديد واحد من الهواتف المميزة والتي أعلنت عنها شركة أوبو مؤخرا حيث يجمع الهاتف بين العديد من المزايا والتي من ابرزها ان الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس وذلك على الرغم من سعر الهاتف الاقتصادي، فضلا عن أن الهاتف بطارية كبيرة تصل سعتها إلى 5000 ملي أمبير، مع الشحن السريع بقوة 33 واط، ومعالج من نوع Dimensity 6020 وكاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل لذا سوف نتعرف معا اليوم عن المواصفات الكاملة لهاتف Oppo A79 5G من أوبو فتابعونا.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

يتمتع هاتف أوبو الجديد بالمواصفات والمزايا التالية:

الشاشة: الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وذلك من نوع IPS LCD بمساحة 6.72 إنش مع معدل سطوع يصل 680 شمعة مما يضمن اضاءة جيدة للشاشة.

الكاميرا: الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وذلك مع كاميرا خلفية مزدوجة الأولى تأتي بدقة 50 ميجا بكسل والثانية بدقة 2 ميجا بكسل.

التخزين: تأتي ذاكرة الهاتف بسعة 256 جيجا بايت وذلك مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت

البطارية: يأتي الهاتف ببطارية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

شبكات الاتصال: الهاتف يدعم كل شبكات الاتصال وذلك بداية من الجيل الثاني 2G، وحتى الجيل الرابع 5G.

المعالج: يأتي من شركة ميدياتك، حيث انه ثماني النواة Dimensity 6020 تكنولوجيا 7 نانو، مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 .

نظام التشغيل: نظام التشغيل اندرويد 13 مع واجهة تشغيل حديثة من أوبو الـ ColorOS 13.1 .

الألوان: يتوافر الهاتف بلونين فقط هما الأسود والبنفسجي.

مزايا هاتف Oppo A79 5G

الهاتف الجديد من أوبو يجمع بين مزايا عديدة من بينها:

يدعم إمكانية زيادة المساحة الخارجية من خلال تركيب كارت ميموري.

التصميم الخارجي للهاتف مميز وأنيق.

السماعات الخارجية تأتي بصوت أستريو قوي مما يضمن جودة الصوت.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس.

سعر هاتف Oppo A79 5G

الهاتف يأتي بسعر مثالي وذلك بالنسبة للإمكانيات التي جاءت في تلك النسخة حيث يأتي سعره في بعض البلدان كالتالي: