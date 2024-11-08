وحش فيفو هيقلب الموازين.. سعر و مواصفات هاتف Vivo V40 Pro الرائد المتميز بكاميرات عالية الدقة واقوى معالج

هاتف Vivo V40 Pro، الهاتف الجديد من فيفو قد انطلق في الأسواق العالمية ليحقق نجاحا ساحقا في سلسلة الهواتف الاقتصادية العليا التي تتمتع بمواصفات مختلفة ومميزة وذلك مع سعر متوسط يناسب الفئة العليا،وقد جاء الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 9200 ثماني النواة و شاشة Curved من نوع AMOLED بقياس 6.78 لذلك سيكون موضوعنا اليوم حول هاتف Vivo V40 Pro وأهم مزاياه فتابعونا.

مواصفات هاتف Vivo V40 Pro

يتمتع هاتف فيفو الجديد بالمواصفات والمزايا التالية:

الشاشة: الشاشة تأتي من نوع AMOLED بقياس 6.78 مع معدل تحديث 120 هيرتز وجودة FHD.

المعالج: المعالج من نوع Cortex X3 وهو ثماني النواة Dimensity 9200، من شركة ميدياتك مع معالج رسومي من نوع Immortals G715.

الكاميرا: العدسة الخلفية تاتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9،للكاميرا الخلفية ثانية تأتي دقة الأولي والثانية بدقة 50+50 ميجا بكسل، اما عن الكاميرا الأولى وهي الأمامية فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل.

التخزين: يتوفر الهاتف بثلاث اصدارات مختلفة في الذاكرة وهما 8/256 جيجا بايت وإصدار ثاني 12/256 جيجا بايت وإصدار ثالث 12/512 جيجا بايت

البطارية: تصل سعة البطارية الى 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط

شبكات الاتصال: يدعم جميع شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس 5G.

نظام التشغيل: يعمل بنظام اندرويد 14 مع واجهة تشغيل هي الأحدث من نوع Funtouch 14

الألوان: يتوافر بثلاث الوان وهما الأزرق والرمادي والأبيض

مزايا هاتف Vivo V40 Pro

الهاتف الجديد من فيفو الذي تم إصداره في أغسطس الماضي يجمع بين مزايا عديدة من بينها:

البطارية سعتها كبيرة مما يجعلها تصمد للعمل لفترات طويلة.

الكاميرا في الهاتف عالية الدقة مما تضمن لك أداء جيد.

المعالج قوي مما يضمن لك تجربة أداء رائعة.

يتوافر الهاتف بذاكرة كبيرة ولكن يعيبه عدم وجود إمكانية استخدام كارت ميموري.

سعر هاتف Vivo V40 Pro

يتوافر هاتف فيفو الجديد بسعر يختلف بين دولة وأخرى بناء على اختلاف فرق السعر بين الدول المختلفة، حيث يأتي سعر هاتف Vivo V40 Pro بناء على الأصدار بسعر يتراوح من 650 و730 دولار بحسب الدولة.