لينك عرض نتائج نور الفصل الدراسي الأول بدون كلمة سر 1446

زادت عمليات البحث بشكل كبير في الوقت الحالي، حول نتائج الفصل الدراسي الأول، بعد إعلان وزارة التعليم السعودية بظهور النتائج اليوم الخميس الموافق 7 من شهر نوفمبر 2024، فضلاً عن أن النتائج ستُصبح متوفرة عبر نظام نور الإلكتروني في غضون الساعات القليلة المقبلة، في إطار أن يتمكن كافة الطلبة والطالبات من عرض نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

كيف اطلع على نتائج نظام نور 1446

يمكنك معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول في مختلف مدارس المملكة العربية السعودية، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تتقدم إلى موقع نظام نور عبر الإنترنت.

بعدها يتم تسجيل بيانات الدخول لصفحة عرض النتائج.

مع اختيار المدرسية المنتمي لها الطالب والطالبة.

كذلك يُرجى إدخال البيانات الخاصة بالإطلاع على النتائج فيما بعد.

مع النقر على أيقونة “بحث”.

بحيث تتمكن من عرض تفاصيل النتيجة بالدرجات التي تم الحصول عليها.

أطلاق تطبيق توكلنا لعرض النتائج

في إطار الضغط الكبير التي تشهده منصة نور الإلكترونية والخاصة بعرض النتائج، فقامت وزارة التعليم السعودية بإطلاق تطبيق توكلنا، التي به كافة الخدمات التعليمية التي يبحث عنها الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، ومن أبرزها النتائج الخاصة بطلاب، حتى أنه من المتوقع رفع النتائج عبر التطبيق، تسهيلاً على الطلبة في استخراج نتائجهم ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها.