نتائج نظام نور الان.. عرض نتائج الفصل الدراسي الأول في السعودية 1446

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
نتائج نظام نور الان.. عرض نتائج الفصل الدراسي الأول في السعودية 1446

كشفت وزارة التعليم السعودية عن اقتراب إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن الوزارة تقوم برفع النتائج عبر نظام نور، التي تعتبر من أكثر المنصات الإلكترونية التي تُسهل على الطلبة في استخراج النتائج ومعرفة الدرجات المتحصلين عليها في هذا الفصل، تزامنًا مع دخول الفصل الدراسي الثاني، وعليه سنتعرف معًا على خطوات الاستعلام عن النتائج.

استخراج نتائج نظام نور الفصل الأول

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور للفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية، وذلك بإتباع الأتي:-

  • أن يتم الدخول إلى منصة نور الإلكترونية.
  • مع إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.
  • الانتقال إلى صفحة عرض النتائج.
  • ليتم اختيار الفصل الدراسي الأول.
  • وعليه يتم استكمال المعلومات الخاصة بالطالب والطالبة.
  • النقر على أيقونة “بحث”.
  • وفي النهاية سيتم عرض تفاصيل النتائج بالدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة.
نتائج الطلاب بدون رقم سر
نتائج نظام نور الان.. عرض نتائج الفصل الدراسي الأول في السعودية 1446

ظهور النتائج نظام نور الفصل الدراسي الثاني

أكدت وزارة التعليم السعودية، أن النتائج من المفترض أن يتم رفعها عبر نظام نور الإلكتروني اليوم الخميس الموافق 7 من شهر نوفمبر، وتم إغلاق كافة أيقونات المنصة تمهيدا لرفعها، لكن لم يتم الإعلان إلى وقتنا هذا عن النتائج، مما يُشير ذلك إمكانية ترقبها في غضون الساعات المقبلة، بحيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية من معرفتها.

معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“البيبى الصغير” تردد قناة طيور الجنة الجديد toyor al janah 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات
إنضم لقناتنا على تيليجرام