نتائج نظام نور الان.. عرض نتائج الفصل الدراسي الأول في السعودية 1446

كشفت وزارة التعليم السعودية عن اقتراب إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن الوزارة تقوم برفع النتائج عبر نظام نور، التي تعتبر من أكثر المنصات الإلكترونية التي تُسهل على الطلبة في استخراج النتائج ومعرفة الدرجات المتحصلين عليها في هذا الفصل، تزامنًا مع دخول الفصل الدراسي الثاني، وعليه سنتعرف معًا على خطوات الاستعلام عن النتائج.

استخراج نتائج نظام نور الفصل الأول

جاءت أبرز خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور للفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية، وذلك بإتباع الأتي:-

أن يتم الدخول إلى منصة نور الإلكترونية.

مع إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

الانتقال إلى صفحة عرض النتائج.

ليتم اختيار الفصل الدراسي الأول.

وعليه يتم استكمال المعلومات الخاصة بالطالب والطالبة.

النقر على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض تفاصيل النتائج بالدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة.

ظهور النتائج نظام نور الفصل الدراسي الثاني

أكدت وزارة التعليم السعودية، أن النتائج من المفترض أن يتم رفعها عبر نظام نور الإلكتروني اليوم الخميس الموافق 7 من شهر نوفمبر، وتم إغلاق كافة أيقونات المنصة تمهيدا لرفعها، لكن لم يتم الإعلان إلى وقتنا هذا عن النتائج، مما يُشير ذلك إمكانية ترقبها في غضون الساعات المقبلة، بحيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية من معرفتها.