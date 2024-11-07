“مفاجأة فريد لسيران” مسلسل طائر الرفراف الحلقة 82 الموسم الثالث وتردد قناة Star TV التركية

يبحث عشاق الدراما التركية عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 82 الموسم الثالث، الذي يعد من أشهر المسلسلات التي يتم عرضها في الوقت الحالي، والتي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين خلال فترة قصيرة، وذلك بسبب الأحداث الشيقة التي يعرضها صناع العمل في كل حلقة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض المسلسل والقنوات العارضة له…..

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 82 الموسم الثالث

على الرغم من كثرة المسلسلات والأعمال التركية إلا أن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 82 من أكثر المسلسلات التي جذبت أنظار الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، يُعرض المسلسل على قناة STAR TV التركية، كما يعرض أيضاً على قناة MBC وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب فريد وسيران ومحاولات فريد في استرجاع سيران بعد انفصالهما بسبب خلافات أسرية،ولكن فريد يتمسك بحبه لسيران ويتقرب منها على الرغم من المشاكل التي سوف تواجهه وغضب جده من هذه العلاقة.

أبطال مسلسل طائر الرفراف

امري التوغ.

ارسين انجلي.

ايرليم التوغ.

جوذي كانسو.

عفراء سارش اوغلو.

جيتين تكندور.

شريف سيزر.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

ويمكنكم متابعة مسلسل طائر الرفراف على عدد من القنوات الفضائية التي يمكنكم تحديث ترددها على النايل سات أو عرب سات من خلال الجدول الآتي:

تردد قناة STAR TV التركية

تردد القناة: 10922

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة MBC 4