استمتع بعالم الطبيعة على قناة ناشيونال جيوغرافيك.. ترددالقناة الجديد على النايل سات وعرب سات وكيفيه ضبط التردد

شهد مؤشر البحث اليوم زيادة ملحوظة من المتابعين الراغبين في معرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على قمري نايل سات وعرب سات تعد هذه القناة من أبرز القنوات الوثائقية التي تقدم محتوى مميزا عن سلوك الحيوانات بالإضافة إلى استكشاف أسرار الكون والبحار وتحرص القناة على تقديم أعلى جودة للصورة والصوت لتوفير تجربة مشاهدة ممتعة في السطور القادمة، سنعرض لكم الترددات الخاصة بالقناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

تم تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات لعام 2024، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بأحدث برامج القناة الوثائقية بجودة عالية وتستمر القناة في تقديم محتوى مميز يسلط الضوء على أسرار الطبيعة والحياة البرية والتردد الجديد هو:

التردد الجديد التابع للقناة يكون: 11411.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز الخاص: 30000.

معامل الاستقطاب: افقي.

جودة الصوت والصورة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

تم تعديل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر عرب سات لعام 2024 مما يتيح للمشاهدين متابعة برامج القناة بجودة عالية وتواصل القناة تقديم محتوى وثائقي فريد يستعرض عجائب الطبيعة وحياة الكائنات البرية والتردد هو:

التردد الجديد التابع للقناة: 11804.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: افقي.

جودة الصوت والصورة: HD

كيفية ضبط التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك

للاستمتاع بمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر التلفاز في منزلك، يمكنك تنزيل القناة بكل سهولة على جهاز الاستقبال باتباع الخطوات التالية: