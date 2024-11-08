تحديث تردد قناة طيور الجنة كيدز الجديد 2024 بجودة عالية على القمر الصناعي

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تحديث تردد قناة طيور الجنة كيدز الجديد 2024 بجودة عالية على القمر الصناعي
“أضبط الآن”.. تردد قناة طيور الجنة للأطفال الجديد 2024 كل ما تحتاج معرفته لمتابعة محتوى مميز للأطفال

يبحث العديد من المتابعين عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، التي تقوم بتقديم باقة كبيرة من الأعمال الطفولية المميزة ما بين الأناشيد والأغاني الرائعة، ناهيك عن البرامج الترفيهية والتعليمية، وغيرها من المحتوى المميز التي يتم إذاعته على مدار الساعة بجودة عالية وإشارة قوية، وعليه سنتعرف معًا على كافة المعلومات الخاصة باستقبال القناة في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة 2024 أطفال

ولكي تتمكن من معرفة التردد الجديد لقناة طيور الجنة، الناقلة للمحتوى الأكثر من رائع والمميز التي تنقله القناة على مدار الساعة، وفقًا للمعلومات التالية:-

  • القمر الصناعي يكون النايل سات.
  • التردد فهو 11274.
  • فيما أن استقطاب القناة أفقي.
  • معامل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 4\3.

نزل قناة طيور الجنة على ترددها الجديد 2024

للقناة تردد أخر وجديد يمكنك التعرف عليه، والقيام بتنزيلها على العرب سات، وفقًا للبيانات التالية:-

  • القمر الصناعي الثاني العرب سات.
  • التردد الأخير يكون 11310.
  • استقطاب القناة يكون عمودي.
  • معامل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ طيور الجنة 4\3.
تنزيل تردد قناة طيور الجنة كيدز الجديد 2024 بجودة عالية على القمر الصناعي
تنزيل تردد قناة طيور الجنة كيدز الجديد 2024 بجودة عالية على القمر الصناعي

مزايا قناة طيور الجنة

جاءت أبرز مميزات قناة طيور الجنة أطفال، لمتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما يأتي:-

  • القناة غير مشفرة فهي مجانية تمامًا.
  • كذلك تقدم باقة كبيرة من البرامج التعليمية المميزة.
  • القناة متواجدة على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات.
  • تقدم المحتوى بجودة عالية وإشارة قوية.
  • لا تقوم بعرض أي مشاهد غير أخلاقية أو غير مألوفة.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة الجديد

جاءت أبرز الخطوات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة طيور الجنة أطفال الجديد، وفقًا لما يأتي:-

  • أن يتم الإنتقال إلى الإعدادات الخاصة بجهاز الرسيفر في بداية الأمر.
  • مع النقر على زر “التثبيت اليدوي”.
  • بحيث تتمكن من إدخال بيانات القناة فيما بعد.
  • النقر على أيقونة “بحث”.
  • بحيث تتمكن من تنزيل القناة في النهاية.
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

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