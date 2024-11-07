تردد قناة طيور الجنة بيبي toyor baby tv بأعلى جودة عرض على جميع الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات

يعد تردد طيور الجنة بيبي إحدى المواضيع الهامة التي حصلت على اهتمام عدد كبير من الأسر في الوطن العربي، وتعتبر قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المميزة التي تقدم محتوى هادف للأطفال، لذلك تبحث كل أم وكل اب لمعرفة تردد القناة حتى يتم تنزيلها على جهاز الرسيفر الخاص بك تقدم القناة برامج تتناسب مع الأطفال، حيث تساعدهم على تعلم الكثير من الأشياء الحياتية فهي تعرض أفضل البرامج المسلية بجانب الاغاني التي تجذب انتباه الأطفال، لذلك يمكنك الآن معرفة تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد سواء على العرب سات أو نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

تستطيع الآن الأمهات والآباء من تنزيل وضبط تردد القناة على القمر المائي المقابل لك، ولا تؤثر ما تقدمه قناة طيور الجنة بيبي بالسلب على الأطفال، لذلك يستمتع أطفالك بمشاهدتها لأنها تقدم محتوى مناسب، كما إنها لا تعرض إعلانات غير مناسبة للأطفال.

ترددات قناة طيور الجنة بيبي للأطفال

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات:

تحديد القمر الصناعي للقناة وهو: نايل سات.

تردد القناة هو: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

استقطاب القناة يكون: أفقي.

تردد طيور بيبي على عرب سات:

تردد القناة هو: 11310.

استقطاب القناة يكون: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة بيبي على الرسيفر

تستطيع الآن معرفة خطوات سهلة و بسيطة لاستقبال القناة والتي تتمثل في النقاط التالية: