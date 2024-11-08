ثبتها بإشارة قوية.. تردد قناة ميكي Mickey تحديث نوفمبر الان على الأقمار الصناعية

تردد قناة ميكي الجديد من أروع القنوات الفضائية المتخصصة في المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، بالإضافة إلى أن القناة تقدم العديد من الأفلام الكرتونية والطفولية المميزة، والمتمثلة في الأغاني والأناشيد الدينية، وعليه أصبح من السهل إمكانية استقبال التردد الجديد للقناة على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة ميكي أطفال 2024

حتى تقوم باستقبال التردد الجديد لقناة ميكي أطفال، ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وذلك بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي الأول يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة 11257.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

استقطاب القناة أفقي.

تنزيل تردد قناة ميكي الثاني 2024

ولكي تقوم بتنزل التردد الثاني لقناة ميكي الجديد، على العرب سات بجودة عالية وإشارة قوية، فعليك اتباع المعلومات التالية:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الخاص بالقناة 11257.

معدل الترميز يكون 27500.

استقطابها فهو أفقي.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ للقناة 4/3.

خطوات تنزيل تردد قناة ميكي أطفال 2024

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال التردد الجديد لقناة ميكي سواء على النايل سات والعرب سات، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية لجهاز الرسيفر.

مع النقر على أيقونة “الإعدادات”.

ثم يُرجى النقر على زر “التثبيت اليدوي”.

مع تدوين بيانات القناة والمتمثلة في القمر الصناعي والتردد وكافة المعلومات الأخرى.

الضغط على زر “بحث”.

حتى تقوم بتنزيلها في النهاية.

مزايا قناة ميكي الجديد الان

جاءت أبرز المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند قيامك بتنزيل قناة ميكي أطفال، وفقًا للأتي:-