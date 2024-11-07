قبل سحب اليوم اكسب الدولارات والآف الجوائز وشارك في مسابقة الحلم 2024 وحقق أحلامك

اليوم الخميس هو الموعد المنتظر لإجراء السحب الشهري في مسابقة الحلم لعام 2024، حيث سيتم السحب على جائزة مالية بقيمة 100,000 دولار أمريكي، وسيقوم الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، مقدم برنامج الحلم، بإعلان اسم الفائز الجديد مباشرةً على الهواء وتسليمه الشيك أمام الجمهور، ومن خلال فقرات المقال، سنوضح طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، بالإضافة إلى خطوات استلام الشيك، فتابعونا للتفاصيل.

موعد سحب مسابقة الحلم

تتيح مسابقة الحلم 2024 فرصة السحب على جائزة شهرية بقيمة 100,000 دولار تجرى في أول خميس من كل شهر ميلادي، ويتم اختيار الفائز عشوائيًا باستخدام الأرقام الظاهرة على شاشة البرنامج، ويجرى اتصال هاتفي بالفائز لتحديد موعد تسليم شيك الجائزة، كما تشمل المسابقة سحوبات أسبوعية من خلال تطبيق الحلم، إلى جانب سحبين كبيرين على جائزة بقيمة مليون دولار أمريكي.

كيفية المشاركة في مسابقة الحلم

تسعى إدارة مسابقة الحلم 2024 إلى تمكين الجميع من المشاركة للفوز بجوائز مميزة ومتنوعة. ولتسجيل رقم هاتفك في المسابقة والمشاركة في السحب، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي للمسابقة أو تحميل التطبيق.

كتابة الحلم الذي ترغب في تحقيقه في حال فوزك بالجائزة.

إدخال رقم الهاتف بدقة والتأكد من صحته.

استلام رسالة تحتوي على “رمز التأكيد” عبر الرقم المُدخل.

الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على “موافقة”.

أخيرًا، الضغط على “إرسال” لإتمام الطلب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال ارسال كلمة حلم في رسالة نصية على الرقم المرادف لبلدك وجاءت كما يلي: