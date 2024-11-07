تابع مباريات الدوري السعودي بجودة عالية وصورة نقية واستقبل تردد قناة SSC الرياضية الجديد 2024

تعتبر قناة SSC الرياضية واحدة من القنوات الرائدة في نقل مجموعة كبيرة من مباريات الدوري السعودي والبطولات المتنوعة، كما تغطي بشكل كامل مباريات كأس الملك وولي العهد، إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الآسيوي، وتهدف القناة إلى عرض جميع المباريات مباشرة على شاشتها حسب المواعيد المحددة، مما يجعلها محطة رئيسية لمحبي ومتابعي كرة القدم، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التردد الخاص بالقناة على مختلف الأقمار.

تردد قناة SSC الرياضية الجديد 2024 على النايل سات

تعد قناة SSC الرياضية من أبرز القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، مما يدفع الكثيرين للبحث عن ترددها لمتابعة برامجها. وفيما يلي أهم التفاصيل:

تردد قناة SSC الرياضية: 11523.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

نوع الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية على العرب سات

كما يمكن أيضاً ضبط القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

نوع الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12380.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

كيفية ضبط القناة على التلفاز

يمكن ضبط تردد القناة بسهولة من خلال اتباع ما يلي: