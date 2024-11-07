ماما ولوو ومغامرات جديدة.. التردد الجديد لقناة وناسة كيدز  2024 على النايل سات وعرب سات

في الوقت الحالي ورغم تزايد عدد القنوات الفضائية التي تقدم محتوى للأطفال في الوطن العربي إلا أن قناة وناسة تبقى واحدة من أبرز القنوات وأكثرها شهرة وتميزا يعود ذلك لاهتمامها بتقديم أغاني وبرامج تجمع بين الترفيه والفائدة، مما جعلها محط جذب للأطفال من مختلف الفئات العمرية وقد لاقت القناة اهتماما كبيرا من الأهل الذين يثقون في محتواها ويسعون لتثبيتها على أجهزة الاستقبال حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور عن ترددها الجديد لتقديم محتوى هادف وآمن لأبنائهم.

التردد الجديد لقناة وناسة كيدز 2024

تعد قناة وناسة Wanasah TV واحدة من القنوات

التي تقدم محتوى حصريا من الأغاني الجديدة للأطفال وتتميز ببث أناشيد وأغاني ممتعة ومسلية بلغة عربية بسيطة لهذا السبب نحرص اليوم على تقديم تفاصيل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات لتمكين المشاهدين من متابعة أروع وأجمل الأغاني على مدار اليوم إليكم التردد الحالي للقناة بكل التفاصيل المتاحة في الوقت الحالي:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات 2024

تعد قناة وناسة كيدز Wanasah TV على القمر الصناعي عرب سات من القنوات الفضائية ذات الشعبية الواسعة في العالم العربي حيث تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغاني والأناشيد الجديدة اليوم سنقدم لكم التردد الحالي للقناة لتتمكنوا من متابعة كل ما تقدمه من محتوى مميز القناة مجانية وغير مشفرة، مما يتيح لجميع المشاهدين متابعة برامجها بسهولة إليكم تفاصيل تردد قناة وناسة الفضائية على عرب سات: